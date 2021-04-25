Balıkesir Türkiye'nin Aromaterapi Merkezi olacak
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Balıkesir Türkiye'nin Aromaterapi Merkezi olacak

Balıkesir Türkiye'nin Aromaterapi Merkezi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının başlattığı "Aromatik Köy " projesi Burhaniye'nin Kızıklı Mahallesinde başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının başlattığı "Aromatik Köy " projesi Burhaniye'nin Kızıklı Mahallesinde başlatıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) üretilen 11 bin ıtır fidesi Kızıklı mahallesindeki 8 kadın çiftçiye dağılırken, fidelerin dikimine de başlandı.

BAÇEM'de yapılan arge çalışmaları sonucu üretilen ıtır fideleri 8 kadın çiftçiye hibe olarak verilirken, önümüzdeki günlerde Kadın Kalkınma Kooperatifi kurulacağı açıklandı. Fideleri toprakla kadınlar Balıkesir Büyükşehir yetkilileri ile BAÇEM görevlilerine teşekkür ederken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu'da kurulacak kooperatife destek olacaklarını söyledi. Tanrıkulu, bitki çeşidini de artıracaklarını söyledi. BAÇEM Müdürü Tanrıkulu, ıtır bitkisinin ilk defa tarlada ekiminin yapıldığını anlattı. Fideleri büyük bir heyecanla toprakla buluşturan kadınlardan Gülser Tunca, " Biz bundan çok şey bekliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, hayırlı sonuçlar alırız" dedi. Hafize Özdemir'de, " Itır dikiyoruz. Yıllardır hep başka şeyler ektik. BAÇEM bize bunu tavsiye etti. İnşallah, başarılı oluruz" dedi. Kızıklı Mahalle Muhtarı Berrin Satır ise, " Mahallenin ilk kadın muhtarı olarak kadınlarımız için kooperatif kuracağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bize destek oldu. Biz bundan umutluyuz. Allah, utandırmasın" dedi. Fatma Lokman da, " Biz bunu ilk defa dikiyoruz. İnşallah umutluyuz. İyi para kazanacağımıza inanıyoruz. Balıkesir Belediyesine ve BAÇEM müdürüne teşekkür ediyoruz."dedi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ise," Bizim için mutlu bir gün. "Aromatik Köy" projesini Kızıklı Mahallesinde hayata geçiriyoruz Yıllardır hayal ettiğimiz bir projeydi. "Aromatik Köy" projesinin ilk ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Kızıklı Mahallesinde 8 kadın çiftçimize yaklaşık 11 bin adet ıtır fidesi hibe ettik. Bu gün bu fidanların dikimi yapılıyor. Bu kadın çiftçilerimiz daha sonra Kadın Kalkınma Kooperatifi kuracaklar. Bu kooperatife destek olacağız. Daha sonraki dönemde katma değerli ürünlerin sayılarını artıracağız. BAÇEM'de yaptığımız ar-ge çalışmalarını ürecilerimizle paylaşacağız. "Aromatik Köy" projesi yıllardır hayalilimizdi.Bu projemizi papatya ile. aynı sefa ile biberiye ile mercan köşk ile ve farklı bitkilerle destekleyeceğiz. Balıkesir Türkiye'nin Aromaterapi Merkezi olacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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