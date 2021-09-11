Balıkesir. turizmde tüm zamanların rekorunu kırabilir - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir. turizmde tüm zamanların rekorunu kırabilir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir. turizmde tüm zamanların rekorunu kırabilir

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Balıkesir'in 2021 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Balıkesir'in 2021 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti. Balıkesir olarak pandemi ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğimizi belirten Bezirgan, "Aşılamada mavi kategoriye ulaşan 5.il olduk. Bu alandaki başarımızın turizm rakamlarına yansıyacağını düşünüyorum. 2021 yılında Balıkesir için turizmde rekor yılı olacak" iddiasında bulundu. Bezirgan'ın Balıkesir turizm sezonu ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Pandeminin yaralarını sarmaya başladık, her taraf doldu

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkiledi. Bu yıl yaz aylarının başında seyahat yasaklarının kaldırılması, tedbirlerin esnetilmesi ile çoğu insan tatil planları yapmaya başladı. Haziran ayının ortalarında başlayan hareketlilik Kurban bayramında zirve yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte talepte bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak tatil için Eylül ve Ekim aylarını bekleyen bir kitle var. Bu yıla özgü talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini düşünüyorum.

Balıkesir turizminde tüm zamanların dekoru gelebilir.

Tüm Türkiye'de yaşanan iç pazar hareketliliğinin Balıkesir ve ilçelerinde de yoğun olarak yaşandığını ifade eden Bezirgan " Turizm Bakanlığı ve TUİK henüz yaz dönemi turizm istatistiklerini yayınlamadı. Ancak konaklama işletmelerinden aldığım bilgiler, saha gözlemleri ve Koca seyit havalimanındaki yolcu trafiği vb. gibi ön verilere göre Balıkesir'de turizm patlaması yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle 9 günlük kurban bayramı tatili döneminde iç pazarda pandemi öncesi dönemden çok daha fazla bir taleple karşı karşıya kaldık. Türsab'a göre iç pazarda Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde kişi, yaz döneminde şehirlerarası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019'un yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti. Bu rakamların Balıkesir içinde geçerli olduğu düşüncesindeyim. Benim beklentim Balıkesir turizminin 2019 yılına göre yüzde 25'lik bir artış yaşandığı yönünde. Böyle bir sonuç gerçekleşirse 2021 Balıkesir turizminin rekor yılı olabilir.

Balıkesir' de dış pazarlara açılmanın vakti geldi

Balıkesir olarak iç pazarda rüştümüzü çoktan ispatladık. Artık dış pazarlara yönelmeliyiz. Bulgarların ve Sırpların bölgemize yönelik talepleri başladı. Balkan ülkeleri bizim için çok doğru bir hedef kitle. Havalimanlarımız, milli parklarımız, kültürümüz, denizlerimiz, yaylalarımız, gastronomimiz ve tarihimiz ile bir turistin isteyebileceği her şeye sahibiz. Tek ihtiyacımız olan bu enerjiyi harekete geçirmek. Turizmde üst sıralarda yer almak istiyorsak dış pazar olmazsa olmazımız. Rehavete kapılmamalı, pandemi sonrası turizm stratejilerine odaklanmalıyız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fuat Oktay Uğur İbrahim Altay
Magazin Yalın Yeşim Salkım
Spor Nihat Özdemir Alper Yılmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Yemek Tarifleri Mustafa Demir Kazım Karabekir Zabihullah Mücahid
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir. turizmde tüm zamanların rekorunu kırabilir - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:36:10. #1.12#