Balıkesir Ticaret Odasından ‘Esnafına Sahip Çık’ kampanyası Balıkesir Ticaret Odası, yerel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı korumak adına 'Esnafına Sahip Çık' kampanyasını hayata geçirerek, ildeki firmalara destek olmak ve durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyor.

Balıkesir Ticaret Odası, yerel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı korumak adına 'Esnafına Sahip Çık' kampanyasını hayata geçirerek, ildeki firmalara destek olmak ve durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyor. Kaynak: Dunya.com