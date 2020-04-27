Balıkesir Ticaret Odasından ‘Esnafına Sahip Çık’ kampanyası
Balıkesir Ticaret Odası, yerel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı korumak adına 'Esnafına Sahip Çık' kampanyasını hayata geçirerek, ildeki firmalara destek olmak ve durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyor.
27.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:33
Balıkesir Ticaret Odası, yerel ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı korumak adına 'Esnafına Sahip Çık' kampanyasını hayata geçirerek, ildeki firmalara destek olmak ve durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyor.
Kaynak: Dunya.com