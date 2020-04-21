Balıkesir Ticaret Odasından esnafa destek kampanyası
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Balıkesir, Kula, Güncel

Balıkesir Ticaret Odasından esnafa destek kampanyası

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, yerel esnafa destek olmak amacıyla "Esnafına Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

21.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:30
Balıkesir Ticaret Odasından esnafa destek kampanyası

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, yerel esnafa destek olmak amacıyla "Esnafına Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Kula, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın geri kalanını da etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Mart ayından bu yana ülkelerini de her anlamda olumsuz etkilediğini ifade etti.

Virüs nedeniyle ekonomilerinin de ciddi zorluklarla karşı karşıya geldiğini belirterek, "Ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Birlik ve beraberlik duyguları ile bugüne kadar yaşadığımız kötü günlerin üstesinden geldik. Bunu da aynı anlayışla, en az zararla atlatacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesirliler olarak alışverişlerini özellikle yerel firmalardan yapmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kula, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın alışverişlerinde, vergisini bu kente ödemeyen uluslararası veya ulusal markalar yerine, vergisini bu kente ödeyen, Balıkesirli firmaları tercih etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Yerel firmalar, hem kendisi bu kentte yaşayan, hem de yanında çalıştırdığı kişileri ilimizin kaynaklarından istihdam eden, ilimize katma değer ve istihdam sağlayan işletmelerdir. Yerel firmaların zor duruma düşmesi demek, Balıkesir ekonomisinin zor duruma düşmesi demektir."

Kula'nın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 'Esnafına Sahip Çık' kampanyasını hayata geçirerek, Balıkesirli firmalarımıza destek olmak, durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak istiyoruz.

Yerel firmalarının kazanması, Balıkesir'in kazanması, gelişmesi, büyümesi anlamına gelmektedir. Bu konuda gerek halkımızın, gerekse esnaf, sanayici ve tüccarımızın bu kampanyamıza destek vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım, bizler birlik ve beraberlik içinde çalışmaya birbirimize destek olmaya devam edersek salgının etkilerini en aza indirecek ve birlikte başaracağız."

Kaynak: AA

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