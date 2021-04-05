Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa'dan emekli amirallere tepki
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Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa'dan emekli amirallere tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa'dan emekli amirallere tepki

Balıkesir'in 3 önemli STK temsilcileri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası emekli amiraller tarafından yayınlanan darbe imalı bildiriye tepki gösterdiler.

Balıkesir'in 3 önemli STK temsilcileri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası emekli amiraller tarafından yayınlanan darbe imalı bildiriye tepki gösterdiler.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula imzalı yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru 'Milli İradeye' saygıdır. Balıkesir Ticaret Odası olarak hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık ve milli iradeye saygı çerçevesinde; demokrasimizi savunmak asli görevimizdir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş imzası ile yapılan açıklamada ise, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan 'Milli İrade'ye saygı ve 'Hukukun Üstünlüğü' ilkeleri vurgulanarak, "Her zaman olduğu gibi bugün de Devletimizin yanında, milletimize hizmete devam etmekteyiz. milli iradenin tecellisi ile oluşan meşru hükümetimiz görevinin başında olup, demokratik seçimler yolu dışında bir başka usul ve dayatmanın kabul edilemez. Milli birlik ve beraberlik çerçevesinde, demokrasimize sahip çıkarak, 'Muasır Medeniyetler Seviyesine' ulaşma hedefini gerçekleştirmeye azimliyiz" denildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğmuş, Balıkesir Ticaret Borsası olarak; "Milli Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ifadesine vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada amirallere tepki göstererek, "Balıkesir iş dünyası olarak milli iradeyi her gücün üstünde görmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa'dan emekli amirallere tepki
Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa'dan emekli amirallere tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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