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Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Açıklaması

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, normalleşme sürecinde İşsizlik Sigortası Fonundaki işveren payının artırılmasına yönelik söylentilerin iş dünyasında tedirginliğe sebep olduğunu söyledi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Açıklaması
19.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:16

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, normalleşme sürecinde İşsizlik Sigortası Fonundaki işveren payının artırılmasına yönelik söylentilerin iş dünyasında tedirginliğe sebep olduğunu söyledi.

Yaşanan pandemi sürecinde hükümetin işverenlere büyük destek verdiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, işsizlik sigortası fonu konusunda yapılmak istenen çalışmaların da işverenleri tedirgin ettiğini ifade etti. İşsizlik sigortasındaki işveren payının yüzde 3'den yüzde 6'ya çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların istihdam yaşatan işverenlere büyük zararı dokunacağını belirten Kula, "Bizim sırtımızda zaten bir hayli yük var, yanımızdan bir işçi daha çıkartmamak için mücadele veriyoruz. Eğer işsizlik sigortası fonu işveren payı artarsa, biz kayıt dışı işsizliğin çoğalmasından korkuyoruz" diye konuştu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula iş dünyasını yakından ilgilendiren konuların başında gelen işsizlik sigortasıyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi. Kula işsizlik fonundaki işveren payının artırılmasıyla ilgili söylentilerin iş dünyasını rahatsız ettiğini ifade ederek, "Covcid-19 pademisi sırasında hükümetten işverenler büyük destek gördü. Bu yadsınamaz bir gerçek. Ama iş dünyası da bu süreçte gerek işlerini sonlandırmadan, gerekse de işçi çıkarmadan bu süreci atlatmada büyük emekler verdi. Korona virüsü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve Balıkesir'de de iş dünyasını olumsuz etkiledi. Maalesef birçok sektör olumsuz etkilendi. Esnaf, sanatkar, sanayici ve tüccarımıza, Kredi Garanti Fonu, işe devam kredisi, can suyu kredisi, nefes kredisi gibi uygun ödeme koşulları ile kredi finansman imkanı sağlandı. Bu esnaf, tüccar, sanayicimizi bir hayli rahatlattı. İş dünyamızın temsilcileri bu desteklerden yararlanmaya devam ediyor" dedi.

"İşsizlik fonundaki işveren payının artırılması işverene büyük yük getirir"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken işsizlik sigortası fonuyla ilgili tartışmaları yakından takip ediyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'nda işverenden alınan yüzde 3'lük payın yüzde 6'ya çıkarılmasıyla ilgili söylentiler de işverenleri üzüyor. İş dünyası olarak zaten sırtımızda olan yüklerin daha da artmamasını istiyoruz. İş dünyası olarak bizim sırtımızda zaten bir hayli yük var, yanımızdan bir işçi daha çıkartmamak için mücadele veriyoruz. Esnaf, tüccarımız ayakta kalmak için ciddi bir mücadele veriyor. İş verene artık daha fazla yük gelmemesi gerekiyor. Eğer işsizlik fonu işveren payı artarsa, biz kayıt dışı işsizliğin çoğalmasından korkuyoruz. Bu yanlıştan en kısa sürede vazgeçileceğini düşünüyoruz. Bu İşsizlik Fonu işveren payının artırılacak olmasının konuşulmasından bile endişe duyuyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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