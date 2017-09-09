Balıkesir Tariş'ten Ayrılan Cahit Çetin Siyasete Sıcak Bakmadı

Tariş'ten ayrılan Cahit Çetin siyasete sıcak bakmadı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, TARİŞ başkanlığı görevini bırakması nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Cahit Çetin, 33 yıldır sürdürdüğü görevini planlı olarak bıraktığını söyleyerek, siyasi partilerden teklif geldiğini, ancak kabul etmediğini açıkladı.



TARİŞ 78 No'lu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Cevdet Ercan toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Cahit Çetin, 31 Ağustos itibariyle 33 yıllık kooperatif başkanlığına noktayı koyan dilekçeyi yönetim kuruluna verdiğini söyledi. İzmir'deki yol arkadaşları ve birlik çalışanları ile vedalaştıktan sonra Edremit'e gelen Çetin, birlik başkanlığını bıraktığını resmen duyurdu. 67 yıllık geçmişi olan TARİŞ'te 1984 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyleyen Çetin, görev süresinin 2020'de dolduğunu hatırlatarak "67 yıllık birlik ömrünün 33 yılında görev yapan bir başkanın, plansız ayrılığının belirsizlik yaratmasından kaygılanırım. Bir geçiş süreci lazım. Arkadaşlarımın ve kooperatiflerimizin kalan süreyi değerlendirme şansı olsun istedim. Bir başka deyişle birliği yönetecek yeni kadroların teşkilinde düşünecek zamanları olsun istedim. Ayrılığımın tek nedeni bu" dedi.



Kooperatifçiliğin yaşam felsefesi olduğunu ve bu uğurda ömür verdiğini söyleyen Çetin, üretici ortakların kooperatiflerine ve örgütlü yapıya sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Çetin, "Tüm dünyada kooperatifçilik önem kazanırken, bizde gözden düşürülüyor. Batı emperyalizmi kendi dışındaki ülkelerde örgütlü tarım istemiyor. İşin dramatik yanı bizler bu tuzağa düşüp büyük sermayenin karşısında durabilecek en önemli birleştirici gücümüzü kaybediyoruz. Ülkemizin üretimden gelen gücü birçok alanda yitirilirken, elde kalan kooperatif ve birliklerimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



"ZEYTİN TASARISI GERİ GELECEK"



Geçtiğimiz aylarda üreticinin büyük tepkisini gören Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına değinen Cahit Çetin, bu konuda mücadele verdiklerini ama bu işin tamamen durmadığını söyledi. Çetin, "Biz mücadele verdik ama bu iş durmadı. Yapılanlar kamu yararınadır. Ama başka alanlardan geçemez mi? Zeytin ağaçlarının arkasından dolaşamaz mı, daha bakir alanlardan geçemez mi? Tabii ki Türkiye'nin gelişmesi için köprü de, liman da lazım ama bu ülkenin geleceğini tayin ettiğiniz, 700 bin ton hedef koyduğunuz, katrilyonlar harcadığınız, insanlara umut verdiğiniz tarımsal faaliyetlerde görüş değişikliği devlerin, hükümetin ve bunu yapanların ciddiyetini sorgulatır. Liman, santral, kara yolu lazım ama zeytin ağaçlarının arasından geçmeyin. Ben devletimden açık olmasını bekliyorum. Kimse limanlar, santraller için bunun olduğunu söylemiyor" dedi.



MEHDİ EKER'E ÖVGÜ



Siyasi görüşünün aynı olmamasına rağmen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'i sevdiğini vurgulayan Cahit Çetin, "Yiğidi öldürüp hakkını vermek lazım. Politikalarını beğenirim. Ben Mehdi Bey'in Türkiye'de zeytincilik politikaları hakkındaki uygulamalarına şükran duyuyorum. Kim ne derse desin" dedi.



Siyasete girip, girmeyeceği yönünde soru yöneltilen Çetin, "Yıllardır neredeyse tüm partilerden teklifler aldım. Doğruyol'dan, özellikle Anavatan Partisi'nden milletvekili aday olmam konusunda yoğun baskılar yapıldı. MHP'den de teklif yapıldı. Kabul etmedim. Birçok partiden teklif geldi bir tek kendi partimden (CHP'den) teklif gelmedi. İhtiyaçları yok herhalde" dedi.