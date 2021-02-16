Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlara kumanya dağıtılıyor
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Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlara kumanya dağıtılıyor

16.02.2021 01:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:38
Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlara kumanya dağıtılıyor

Balıkesir'de, yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya veriliyor.

Balıkesir'de, yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya veriliyor.

Kentte 4 gündür devam eden kar yağışı Balıkesir-Susurluk kara yolundaki ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

Ekipler, ayrıca sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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