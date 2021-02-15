BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı

15.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:17

Balıkesir-Susurluk kara yolunda, yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Balıkesir-Susurluk kara yolunda, yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde 3 gündür devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Işın Karaca Demet Özdemir Emina Jahovic Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 23:18:06. #1.15#
title