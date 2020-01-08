Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden alt yapı çalışması

08.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:56

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, BASKİ ekipleri geçen yıldan bu yana merkez ve ilçelerde içme suyu hatlarını yenilemek için 250 bin metre içme suyu şebeke-iletim hattı döşedi.



8 bin metreküp içme suyu depo inşaatını tamamlayan ekipler, 17 deponun da toplam 2 bin 600 metreküp yeni içme suyu depo inşaatlarını sürdürüyor.



Atık suların yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılarak doğaya deşarjı sağlanması için 114 bin 200 metre kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştiren BASKİ ekipleri, 876 bin metre kanalizasyon hattı temizliği ve 112 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisleri yapımına devam ediyor.

Ekipler, kış aylarında yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla da bin 200 metre yağmursuyu şebeke hattı yapımı ve bin 780 metre yağmursuyu ızgarası temizliği yaptı.

Kaynak: AA