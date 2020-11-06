Balıkesir sokakta sigara içmek yasaklandı mı, cezası nedir 2020? Balıkesir sigara yasağı nedir? Koronavirüs tedbirleri nelerdir?

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandıktan sonra pek çok açıklama yapıldı. Balıkesir sigara yasağı nedir? Sigara içmek yasaklandı mı? Balıkesir sokakta sigara içmenin cezası nedir? Koronavirüs tedbirleri nelerdir?

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantı sonrası yeni tedbirler ve yasaklar açıklandı. Peki, Balıkesir sokakta sigara içmek yasaklandı mı, cezası nedir?

BALIKESİR SOKAKTA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI MI?

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronvirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İlimizdeki vaka ve temaslı sayılarında ciddi ölçüde artış olması nedeniyle ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur" denilerek alınan tedbirler açıklandı.

BALIKESİR YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

Bu amaçla alınan tedbirler:

"1- Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanmasına,

2- 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, saat 14.00'den sonra pazaryerlerine girmesinin ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasının kısıtlanmasına,

3- 15 yaşın altında olan çocukların pazaryerlerine girmesinin kısıtlanmasına,

4- Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesine,

5- Cadde, sokak, meydan, park, pazaryeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına,

6- Pazaryerlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla kaymakamlık, belediye ve ilgili meslek odası tarafından birlikte yapılacak çalışma ile pazar alanının genişletilmesi, pazardaki satıcı sayısının azaltılması için birden fazla güne yayılması, sokak ve caddelerde kurulan pazarlarda her iki tarafa da tezgah konulmasının önlenmesi benzeri yöntemlerle pazarda tedbirlere aykırı düzeyde kalabalık oluşmasının önüne geçilmesine,

7- Kalabalık ortamlar teşkil ederek bulaş riskini arttıran pazaryerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı gibi yeme içme yerleri ile yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan denetimlerin arttırılması, vatandaşların bu alanlarda kurallara daha dikkatli şekilde uymaları gerektiğinin sürekli olarak hatırlatılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir."

SİGARA İÇME YASAĞININ CEZASI NEDİR 2020?

Kapalı ortamda sigara içme cezası 2019 yılında 153,5 Türk Lirasıydı. 2020 yılında bu rakam artış gösterdi. 2020 yılında kapalı ortamda sigara içme cezası 188 Türk Lirası oldu. Yasak yerde sigara içen de aynı tutarda ceza ödeyecek.

Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa 2019 yılında 91,5 TL kesilen ceza 2020 yılında 112 TL'ye yükseldi.