KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik Cadde ve sokaklardaki sakinlik KIRIKKALE - Kırıkkale, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Cadde ve sokaklardaki sakinlik KIRIKKALE - Kırıkkale, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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