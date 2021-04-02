BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kente sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kente sessizlik hakim oldu.

Balıkesir'de başta Zağnos Paşa Cami çevresi, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetledi.

BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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