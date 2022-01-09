Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında Rıza Tekin yeniden başkanlığa seçildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda, Rıza Tekin yeniden başkanlığa seçildi.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu, oda hizmet binasında yapıldı.

Divan başkanlığını Erol Ayvaz'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim raporları okunup oylandı.

Genel kurulda mevcut başkan Rıza Tekin ile Emre Varol yarıştı. Tekin, aldığı 871 oyla 4 yıl daha göreve seçilirken, rakibi Emre Varol 317 oyda kaldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Tekin, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına geldiği 2018 yılında esnafın birtakım sıkıntılarını olduğunu ve sorunların büyük bir kısmını çözdüklerini belirterek, "Geçtiğimiz dönem yönetim ve denetim kurulumuzda kamyoncu olmadığı için ayağımız aksaktı. Bu sene 2 kamyoncumuz var, sorunları da hep beraber çözeceğiz inşallah." dedi.

Rıza Tekin başkanlığındaki yönetim kurulunda Mithat Pınar, İbrahim Çoşkun, Yüksel Bilgiç, Nihat Tarhal, Yakup Kahraman, Taner Özden, Halil Girgin, Mustafa Önsöz, Salim Çakar ve Sezai Acar yer aldı. Denetim kurulu ise Özkan Başaran, Nail Maviş ve Serdar Erdem'den oluştu.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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