Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi uluslararası AP diploması aldı

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL) tüm Balıkesir öğrencilerinin yararlanabileceği MEB'in onayladığı ve dünya çapında birçok üniversite tarafından kabul edilen uluslararası AP programı uygulayan okul unvanı aldı.

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL) tüm Balıkesir öğrencilerinin yararlanabileceği MEB'in onayladığı ve dünya çapında birçok üniversite tarafından kabul edilen uluslararası AP programı uygulayan okul unvanı aldı.

SYAL kriterleri yerine getirerek okul idaresinin yaptığı başvuru ile önce AP programı için ön şart olan Eltis Balıkesir sınav merkezi olma unvanı kazandı.

Okul müdürü Ali Duran öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği AP eğitim programı için ağustos ayında başvuruları alarak Eylül 2021 den itibaren eğitimlere başlamayı planladıklarını açıkladı.

Bu programı bitiren öğrenciler Türkiye ve dünyada birçok üniversiteye kabul alabilecekleri gibi burs imkanlarından da yararlanabilecek. Ayrıca alanları ile ilgili aldıkları derslerden üniversite eğitiminde muaf olacaklar.

Okul Müdürü Duran, "Eğitimlerin İngilizce devam edeceği program sayesinde uluslararası deneyimin yanı sıra dil becerilerini de geliştirerek kendilerini hedefledikleri hayata hazırlayacaklardır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak