Balıkesir Sındırgı'da ev yangını korkuttu Balıkesir Sındırgı'da ev yangını korkuttu Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kurtuluş mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Balıkesir Sındırgı'da ev yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kurtuluş mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Fadime Akçam'a ait evde elektrik kontağından çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Sıcak havaya rağmen yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Yangın sonrası evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı Belediyesi ekipleri ve Sındırgı Belediye Başkan vekili Şükrü Çakmak ailenin ihtiyaçlarını karşılamak adına incelemelerde bulundu.

Aynı günde üç ayrı yangın

İlçe merkezindeki ev yangının yanı sıra merkez Kışla bölgesinde ot yangını, Yüreğil kırsal mahallesinde de Sindel de fırın yangını çıktı. İtfaiye ve Orman ekiplere yangına anında müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Havaların sıcak olması sebebiyle, sigara izmariti ve cam atıklara karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.

Kaynak: İHA