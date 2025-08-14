Balıkesir Sındırgı'da deprem mi oldu? SON DAKİKA!

Balıkesir Sındırgı'da deprem mi oldu? Son dakika gelen bilgilere göre, Sındırgı'da 4 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...

BALIKESİR SINDIRGI'DA DEPREM Mİ OLDU?

6.1 büyüklüğündeki depremle geçtiğimiz günlerde sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçılar devam ediyor. İlçede son olarak saniyeler içinde peş peşe 4 ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ağustos'ta meydana gelen 61. büyüklüğündeki depremde büyük korku yaşayan Balıkesir Sındırgı'da artçılar bitmedi. İlçede peş peşe depremler meydana geldi.

Sındırgı'da saat 18.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Saniyeler sonra Sındırgı bu sefer 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu deprem de yerin 7.23 kilometre derinliğinde yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.