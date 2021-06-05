Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı
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Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman - Haberler | Ekonomi

Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası'nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına güncelleme yapıldı.

Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı

BALIKESİR - Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası'nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına güncelleme yapıldı. Daha evvel 110 gramlık simit 2 liradan satılırken, alınan karar sonrasında 110 gramlık simit 2,50 TL'ye yükseldi. Balıkesir'deki simit fiyatı birçok ilin üstünde yer aldı.

Balıkesir'de 110 gramlık simit 2,5 liraya yükseldi. Balıkesir ile birlikte simit fiyatının 2,5 lira olduğu İstanbul simit fiyatında en yüksek iller olurken, Çanakkale, Bursa, Manisa, İzmir gibi illerde ise simit 2 liradan satılıyor.

Balıkesirli simit üreticileri simide yapılan zammın artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Simit yapımında kullanılan un, susam, katı ve sıvı yağ fiyatlarının pandemi döneminde büyük artış gösterdiğine dikkat çeken üreticiler, simide yapılan zammın maliyetlerin arttığından kaynaklandığını ifade etti.

Simit ustası Önder Kılıçaslan, "Simide öncelikle gelen zamlar piyasada her türlü ürüne gelen zamlardan kaynaklanıyor. Biz üreticiler olarak zamma karşıyız tabi ki ama simidin ham maddelerine ve ürünlerine gelen zamlardan dolayı fiyat artırmak zorunda kalındı. Bu zam isteyerek yapılan bir şey değil piyasanın durumu belli. Şu an iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Fırıncılar Odası da zammı yansıtmak zorunda kaldı. Müşterilerimiz de zammı bekliyorlardı, çünkü herkes piyasanın durumunu görüyordu. Şu an bir markete bile gitseniz her gün bir şeylere zam geliyor. Müşterilerimiz zammı bekliyordu şu an olumsuzluk yaşamıyoruz, tepki gösteren pek yok. 110 gram simit önceden 2 liraydı, şu an aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. Yani 50 kuruş bir zam geldi. Simidin yapıldığı malzemelerden un, susam, katı ve sıvı yağ gibi ürünlere zam geldiği için biz de simit ve poğaçaya zammı yansıtmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı
Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı
Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı
Balıkesir simit fiyatında rekor kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman

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