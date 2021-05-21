BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı
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BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

-Fırtınanın etkisiyle parçalanan ve zarar gören tekneler BALIKESİR - Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına etkili oluyor.

-Fırtınanın etkisiyle parçalanan ve zarar gören tekneler BALIKESİR - Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına etkili oluyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıdaki bazı tekneler şiddetli rüzgarın etkisiyle zarar gördü.

BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı
BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı
BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı
BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
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BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı - Haberler
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