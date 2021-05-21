BALIKESİR - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler battı
-Fırtınanın etkisiyle parçalanan ve zarar gören tekneler BALIKESİR - Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına etkili oluyor.
-Fırtınanın etkisiyle parçalanan ve zarar gören tekneler BALIKESİR - Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına etkili oluyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıdaki bazı tekneler şiddetli rüzgarın etkisiyle zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı