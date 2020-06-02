BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

Şeytan Sofrası sulak alanına özel korumaBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası sulak alanının korunması ve kuş gözlemcilerin farklı kuş türlerini kolay gözlemleyebilmeleri için 1 milyon TL bedel ile proje hazırlandı.

02.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:26

Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası sulak alanının korunması ve kuş gözlemcilerin farklı kuş türlerini kolay gözlemleyebilmeleri için 1 milyon TL bedel ile proje hazırlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında sulak alanda planlanan 783 metrelik yürüyüş bandı büyük oranda tamamlandı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde 3 noktaya giriş takı ve yürüyüş yolu üzerine gözlem teraslarının yapımı da sürüyor.

Türkiye'nin, mahalli öneme haiz 9 sulak alanı arasında yer alan 'Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı'nı korumayı amaçlayan 1 milyon TL bedelli proje, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) 750 bin TL hibe desteği aldı. 250 bin TL ise projenin sahibi Ayvalık Ticaret Odası'nca karşılandı. 'Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor' başlığıyla hazırlanan proje, ilçenin önemli sulak alanlarından olan ancak inşaat ve insan baskısı altında bulunan Şeytan Sofrası sulak alanlarının korunmasını amaçlıyor. Proje tamamlandığında, amatör ve profesyonel kuş gözlemcilerinin farklı kuş türlerini gözlemlemesi de kolaylaşacak.

5 ETAPLI PROJE BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Ayvalık'ın doğal ve tarihi yapısı için önemli olan 'Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı Koruma Projesi', büyük oranda tamamlandı. 5 etaptan oluşan ve ilk etabı Cunda Adası Pınar Boğazı mevkiinde 70 metre karelik seyir terası olarak gerçekleştirilen proje kapsamında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde 3 noktaya da giriş takı yapılacak. Sulak alanda yapımı süren 783 metrelik yürüyüş bandının üzerine 3 gözlem terası yapılacak.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, proje ile yurtiçinden ve yurtdışından belli bir hayat görüşü olan doğa bilimci ve kuş gözlemcilerin Ayvalık'a ilgisini çekebilmeyi ve turizm hareketliliği kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvalık'ın doğal, mimari ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan da, proje ile bölgenin doğal alanlarının ve alternatif turizm alanlarının korunup, değerlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Görgülüarslan şunları söyledi:

"Projede, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde doğal güzelliklerin sonraki nesillere aktarılabilmesi için koruma tedbirlerinin güçlendirilmesi, giriş kontrol ünitelerinin kurulması, bilimsel, açıklayıcı veriler içeren bilgilendirme tabelalarının yerleştirilmesi yer alıyor. Gözlem terası kurularak ziyaretçilerin adalar arasındaki doğal güzellikleri izleme imkanları artırılacak. Öğrenciler ve halka yönelik turizm ve doğa konulu eğitim organizasyonların planlanması gibi çeşitli uygulamalar hayata geçecek."

BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle...
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:27:23. #1.15#
title