BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma
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BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

Şeytan Sofrası sulak alanına özel korumaBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası sulak alanının korunması ve kuş gözlemcilerin farklı kuş türlerini kolay gözlemleyebilmeleri için 1 milyon TL bedel ile proje hazırlandı.

02.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası sulak alanının korunması ve kuş gözlemcilerin farklı kuş türlerini kolay gözlemleyebilmeleri için 1 milyon TL bedel ile proje hazırlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında sulak alanda planlanan 783 metrelik yürüyüş bandı büyük oranda tamamlandı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde 3 noktaya giriş takı ve yürüyüş yolu üzerine gözlem teraslarının yapımı da sürüyor.

Türkiye'nin, mahalli öneme haiz 9 sulak alanı arasında yer alan 'Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı'nı korumayı amaçlayan 1 milyon TL bedelli proje, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) 750 bin TL hibe desteği aldı. 250 bin TL ise projenin sahibi Ayvalık Ticaret Odası'nca karşılandı. 'Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor' başlığıyla hazırlanan proje, ilçenin önemli sulak alanlarından olan ancak inşaat ve insan baskısı altında bulunan Şeytan Sofrası sulak alanlarının korunmasını amaçlıyor. Proje tamamlandığında, amatör ve profesyonel kuş gözlemcilerinin farklı kuş türlerini gözlemlemesi de kolaylaşacak.

5 ETAPLI PROJE BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Ayvalık'ın doğal ve tarihi yapısı için önemli olan 'Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı Koruma Projesi', büyük oranda tamamlandı. 5 etaptan oluşan ve ilk etabı Cunda Adası Pınar Boğazı mevkiinde 70 metre karelik seyir terası olarak gerçekleştirilen proje kapsamında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde 3 noktaya da giriş takı yapılacak. Sulak alanda yapımı süren 783 metrelik yürüyüş bandının üzerine 3 gözlem terası yapılacak.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, proje ile yurtiçinden ve yurtdışından belli bir hayat görüşü olan doğa bilimci ve kuş gözlemcilerin Ayvalık'a ilgisini çekebilmeyi ve turizm hareketliliği kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvalık'ın doğal, mimari ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan da, proje ile bölgenin doğal alanlarının ve alternatif turizm alanlarının korunup, değerlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Görgülüarslan şunları söyledi:

"Projede, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde doğal güzelliklerin sonraki nesillere aktarılabilmesi için koruma tedbirlerinin güçlendirilmesi, giriş kontrol ünitelerinin kurulması, bilimsel, açıklayıcı veriler içeren bilgilendirme tabelalarının yerleştirilmesi yer alıyor. Gözlem terası kurularak ziyaretçilerin adalar arasındaki doğal güzellikleri izleme imkanları artırılacak. Öğrenciler ve halka yönelik turizm ve doğa konulu eğitim organizasyonların planlanması gibi çeşitli uygulamalar hayata geçecek."

BALIKESİR Şeytan Sofrası sulak alanına özel koruma

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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