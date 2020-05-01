Balıkesir sessizliğe büründü
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Balıkesir sessizliğe büründü

Balıkesir sessizliğe büründü
01.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:29

Balıkesir sessizliğe büründü İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Balıkesir'de sokaklar sessizliğe büründü.

Balıkesir sessizliğe büründü

BALIKESİR - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Balıkesir'de sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Balıkesir sessizliğe büründü. Polis ekipleri şehrin işlek noktalarında geçen araçları durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların artık daha da uyduğu görülürken, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası veya adli işlemler uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlama süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler de hizmete devam ediyor.

Balıkesir sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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