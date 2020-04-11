Balıkesir sessizliğe büründü
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
11.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:52
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
- Balıkesir
Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Meydanlar kumrulara kalırken, sokaklarda polis ekipleri ve belediye temizlik işçileri haricinde kimse kalmadı.
- Balıkesir
Kaynak: DHA