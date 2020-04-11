Balıkesir sessizliğe büründü
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Balıkesir, Polis

Balıkesir sessizliğe büründü

- Balıkesir sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşların oldu Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşlara kaldı.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:38
Balıkesir sessizliğe büründü

- Balıkesir sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşların oldu

BALIKESİR - Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşlara kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde, polislerin, zabıtaların ve sağlık görevlilerinden başka kimse sokaklarda yoktu.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden birisi olan Balıkesir, sabah saatlerinden itibaren sessiz bir kent haline geldi. Yolda sadece polis, zabıta, sağlık görevlileri ve yetkililerden başka kimse olmayınca şehrin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı da kuşlara kaldı. Kentte sokağa çıkma yasağına uyulurken, fırınların ekmek çıkardığı görüldü.

Şehrin ana yollarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yolda seyreden az sayıda aracı durdurarak kontrol etti.

Sokağa çıkma yasağı Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 24.00'e kadar sürecek.

Balıkesir sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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