BALIKESİR Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladıBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için program hazırladı. Etkinlik kapsamında Savaştepe cadde ve sokaklarında şarkı ve marşlar eşliğine dolaşan ekipler çocuklara bayrak hediye etti. Çocuklar, polislerin kendileri için yaptığı program nedeniyle son derece mutlu oldu.

Kaynak: DHA