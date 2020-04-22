BALIKESİR Satı öğretmen, bisikletiyle yaşlılara maaşlarını götürüyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

BALIKESİR Satı öğretmen, bisikletiyle yaşlılara maaşlarını götürüyor

Satı öğretmen, bisikletiyle yaşlılara maaşlarını götürüyorBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan matematik öğretmeni Satı Ceylan, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere bisikletiyle maaşlarını ulaştırıyor.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:46
BALIKESİR Satı öğretmen, bisikletiyle yaşlılara maaşlarını götürüyor

Satı öğretmen, bisikletiyle yaşlılara maaşlarını götürüyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan matematik öğretmeni Satı Ceylan, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere bisikletiyle maaşlarını ulaştırıyor.

Burhaniye Kaymakamlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nda polis, jandarma, bekçi, öğretmen ve imamlar görev alırken, sokağa çıkma yasağı olan kişiler için seferber oluyor. Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nde matematik öğretmeni Satı Ceylan da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü olurken, araç tahsisi istemedi. Bisikletiyle sokak sokak gezerek, 65 yaş ve üstü kişilere maaşlarını ulaştıran Satı öğretmen, takdir topladı.

İşini severek yaptığını belirten Satı Ceylan, "Burhaniye Kaymakamlığı'nın gönüllü öğretmenlerindenim. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını, özellikle bankacılık işlemlerini yapıyorum. Ben bisikletimle bunu yapıyorum. Çok mutluyum. Çünkü daha özgür hissediyorum kendimi. Daha istediğim gibi hareket ediyorum. Aslında kaymakamlık bize araç tahsis edebiliyor tabi ki. Buna gerek duymadım. Bisikletimle koşturuyorum. Burada insanlar bizim için dua ediyorlar. Devletimiz için dua ediyorlar. Birileri evde kalarak birileri de dışarı çıkarak hizmet ediyor. Bu sürece. Zor bir süreçteyiz. Ben çok mutlu ve memnunum. Gönüllü böyle şeylerin içerisinde olmak, hele böyle bir iyilik yapacak yer ve zaman bulamayacağımız, böyle zor zamanlarda bir işin ucundan tutmak insanların duasını almak beni çok mutlu ediyor? dedi.

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ

-Satı Ceylan'ın çalışmalarından genel ve detay görüntü

-Satı Ceylan röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Kaynak: DHA

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