Balıkesir Sardalye Bereketi 2 Saatte Bin 250 Kasa Sardalye Yakalandı

Denizlerde av sezonunun başlaması ile balıkcıların yüzü güldü. Bandırma'dan denize açılan bir tekne 2 saat içersinde yakaladğı bin 250 kasa sardalye ile geri döndü. Balıkların konduğu kasalar yetersiz olunca kasa takviyesi yapıldı. Bandırmalı balıkcılar sardalye bereketi yaşıyor. Bandırma Limanı'ndan 35 tayfası ile denize açılan Ağaoğulları 5 ? teknesi denize bıraktığı ağlar ile sadece 2 saat içersinde bin 250 kasa sardalye yakalayınca geri dönmek zorunda kaldı. Dolu tekni ile iskeleye yanaşan balıkcılar bu bir rekor derken kasalar yetersiz olunca takviye yapıldı. İstiflenen balıklar üzerlerine buz konularak satılmak üzere Bandırma'nın yanı sıra, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'e gönderildi. Bu yıl bardalye balhığının çok olduğunu söyleyen balık Komisyoncuları Derneği Başkanı Harun Öner, yıllar sonra iyi bir sezon geçireceğiz. Şu andaki avlanmalar bunu gösteriyor. Sardalye'de rekor kırdık. Darısı diğer balıklara dedi. Bandırma'da balıkcı tezgahlarında sardalye, istavrit, kolyos, sarıkanat'ın kilosu 10 liradan, lüferin tanesi 15-20 lira, palamutun teki ise 10 liradan satılıyor. BAndırma'da uskurmurun kilosu ise 25 lira.