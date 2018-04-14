Balıkesir Sanayi Odası'nda Başkan Eğinlioğlu Oldu

Balıkesir Sanayi Odası'nda yaşanan seçim heyecanı sona erdi. Balıkesir Sanayi Odası'nın yeni başkanı Hasan Eğinlioğlu oldu.

Balıkesir Sanayi Odası'nın seçimlerinde 571 üye sabah saatlerinde oy kullanmaya başlamıştı. Hasan Eğinlioğlu ve Selçuk Savaş arasında geçen seçimde saat 17.00 itibarı ile sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Buna göre Hasan Eğinlioğlu, 17 meslek komitesinin hepsinde üstünlük sağlayarak Balıkesir Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu. - BALIKESİR