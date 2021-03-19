Balıkesir Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu hayatını kaybetti
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Balıkesir Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu hayatını kaybetti

19.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Balıkesir Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu hayatını kaybetti

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu (66) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu (66) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir Bursa'daki bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eğinlioğlu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Eğinlioğlu'nun cenazesi yarın Balıkesir'den son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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