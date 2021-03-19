Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Eğinlioğlu vefat etti

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Hasan Eğinlioğlu vefat etti.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu vefat etti. Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve hastanede tedavi gören Eğinlioğlu Zincir Sanayi'nin sahibi ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu sabah saatlerinde vefat etti.

Merhum Eğinlioğlu'nun cenazesi yarın Balıkesir'den son yolculuğuna uğurlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı