Balıkesir Şampiyonu Oldular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Balıkesir Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol kategorisinde il birincisi oldu. Balıkesir genelinde toplam 61 takımın katıldığı müsabakalarda birinci olan öğrenciler okullarının gururu haline geldi.

Beden eğitimi öğretmeni Rafet Sönmez'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren futbol takımı, final grubunda, önce Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile berabere kalırken, finalde ise Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulunu çekişmeli geçen müsabaka sonucunda 2-1 yenerek Balıkesir Şampiyonu oldu. Burhaniyeli gençler, Balıkesir'i bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Çelik, Beden Eğitimi Öğretmeni Rafet Sönmez'e de teşekkür etti. Çelik, "Öğrencilerimizin gayretlerinin sonucunu il şampiyonu olduk. Öğrencilerimizin hepsini kutluyorum. Balıkesir'i bölge şampiyonalarında temsil etmeye hak kazandık. İnşallah bölgede yapılacak olan müsabakalarda da başarı bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA