Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak
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Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak

Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaz sezonunun devam ettiği şu günlerde Jandarma'ya bağlı atlı timler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göreve başladı.

Yaz sezonunun devam ettiği şu günlerde Jandarma'ya bağlı atlı timler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göreve başladı.

Balıkesir, Ayvalık ilçesi, Küçükköy Mahallesi'nde bulunan sahil bölgesi ve plajlarda vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması hedefiyle Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesinde bulunan atlı birlik yaz dönemi boyunca görevlendirildi. Atlı tim sahil bölgesinde meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle devriye faaliyetine başladı.

Sahil bölgesinde özel eğitimli atları ile devriye gezen jandarma atlı timleri turistlerden büyük ilgi görüyor. Birçok turist atlı timler ile fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR

Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak
Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak
Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak
Balıkesir sahillerinde asayişi atlı timler sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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