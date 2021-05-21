BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor
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BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kapanan yol nedeniyle aksayan trafik Taşan derelerden görüntüler Fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlar BALIKESİR - Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kapanan yol nedeniyle aksayan trafik

Taşan derelerden görüntüler

Fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlar

BALIKESİR - Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.

Karacabey'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.

BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor
BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor
BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor
BALIKESİR - Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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