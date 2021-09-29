BALIKESİR REŞİTKÖY BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

BALIKESİR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Balıkesir Reşitköy Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde ve dolusavak kazıları imalatı ve derivasyon tüneli imalatları tamamlandı. Gövde altı enjeksiyon imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 92, 30 milyon m3olan Balıkesir Reşitköy Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 74 milyon 396 bin 84 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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