BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka
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BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka
07.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:06

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufkaBALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor.

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

BALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Kadınların imece usulü hazırladığı kuru yufka, bu yıl koronavirüs nedeniyle toplanarak yapılamadı. Maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelen 3 kadın, bir yandan hamur açıp, diğer yandan pişirme işlemini yaparak ramazanlık ve eşe dosta dağıtacakları kuru yufkaları hazırladı.

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmezi kuru yufkanın hem böreği hem tiridi yapılıyor. Hazırlanması oldukça kolay ve hızlı olan kuru yufka ile yapılan börek, sahurda yenildiği zaman oruç tutan kişiyi iftara kadar tok tutmasıyla biliniyor. Savaştepe ilçesinde yaklaşık bir asırlık geleneği hala sürdüren Meliha Karaca, kuru yufkanın hazırlanışını ve yufkalardan nasıl börek yapıldığını da anlattı. Meliha Karaca, türküler ve ilahiler söyleyerek, yufka böreği hazırladı.

'BU BİR GELENEK'

İşe hamuru yoğurmakla başladıklarını anlatan Meliha Karaca, "Un, süt, kuru maya ve su koyarak hamuru yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin ardından hamurumuzu kısa bir süre dinlendirmeye alıyoruz. Normalde kuru yufka işini komşularla birlikte toplanarak yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüs sebebiyle kuru yufkayı toplu bir şekilde yapamıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu bize annemizden, nenemizden kalma bir gelenek. Annemiz, nenelerimiz ve dedelerimiz hep bu yufkadan yaptığımız börekle ve tirit ile oruç tutarlarmış" dedi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNSANI TOK TUTMASI'

Kuru yufka hazırlama işleminin hamur açma kısmında çalışan Öznur Dinç ise, "Normalde bu yufkalar ramazan öncesi hazırlanır ve ramazan ayı boyunca tüketilir. Ama biz bu sene hastalık dolayısıyla toplanıp yapamadığımız için az geç kaldık. Bu yufkanın en büyük özelliği insanı tok tutmasıdır. Bu sene yufkamızı halam, ben ve eltim ile birlikte hazırlıyoruz. Halam ve ben hazırlamış olduğumuz hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Eltim ise, bizim açtığımız hamurları sacın üzerinde pişiriyor. Bu kuru yufkaları tüketeceğimiz zaman ise, yufkaları önce ıslıyoruz. İçine de dilediğimiz şekilde ister lor peyniri, isterse farklı karışımlar koyarak fırında ya da ateş üzerinde pişirerek yiyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEKİLDE UZUN SÜRE TÜKETİLEBİLİR'

Açılan hamurları saç üzerinde pişiren Bahar Erdil de ilçede geleneksel kuru yufka yapım işini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu

"Hastalık dolayısıyla bu sene az geç kaldık. Bizim bu yufkamız gelenekseldir. Atadan ve dededen gördüğümüz gibi yapıyoruz. Yufkamızın tok tutmak gibi bir özelliği var. Bu yufka ile oruç tutmak insanlara daha kolay gelir. Yaptığımız yufka hem tamamen organik hem de kurutulduğu için hiçbir zaman bozulmaz. Uzun yıllar kullanılabilir. Bu yufka kuru bir şekilde tüketilebildiği gibi, ıslatılıp böreğini de yapabiliyoruz. İsterseniz kapamasını da yapabilirsiniz. Et suyu ya da tavuk suyuyla birlikte domates, biber ve soğan karıştırarak üzerine eti tiftik tiftik ederek pişirip, tüketebilirsiniz. Çok ama çok lezzetli olur" dedi.

BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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