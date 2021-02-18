Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

18.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:41
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 985 sentetik hap ele geçirildi.

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 985 sentetik hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,  

uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlar yapıldı. Kent merkezi ile Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yapılan 6 operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 985 adet sentetik hap, 13,23 gram metamfetamin, 28,04 sentetik kannabinoid, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 sallama diye tabir edilen kesici alet, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 fişek ele geçirildi.10 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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