Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

12.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:12
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2.69 gram sentetik kannabinoid, 2.60 gram esrar ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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