Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

12.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:12

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2.69 gram sentetik kannabinoid, 2.60 gram esrar ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA