Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 11 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

28.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:25
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 11 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 gram esrar, 1,11 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 3 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikata devam ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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