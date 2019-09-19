Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

19.09.2019 10:58

Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda toplam 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi gençleri zehirlemek isteyen tacirleri özel ekiplerle takip edip, enselerine balyoz gibi inerek adalete teslim ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, hakkında uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan M.U.'nun kullanmış olduğu ikametlerde yapılan aramalarda bin 916 adet uyuşturucu hap, büyükannesinin ikametinde yapılan aramada da bin 400 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis M.U.'yu adli makamlara intikal ettirilmek üzere gözaltına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA