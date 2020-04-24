Balıkesir polisinden trafik uygulaması
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde eş zamanlı trafik uygulaması yaptı.
24.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:38
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde eş zamanlı trafik uygulaması yaptı.
Alınan bilgiye göre Balıkesir İl genelinde gerçekleştirilen trafik uygulaması kapsamında 510 araç denetlendi.
Uygulamada neticesinde 12 araç trafikten men edilirken, 200 araca 117 bin 532 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA