Balıkesir polisinden "Huzurlu Sokaklar" denetimi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında il genelinde 41 sabit uygulama noktasında 127 ekip, 424 personel ve 4 dedektör köpeğin katılımıyla uygulama yaptı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında il genelinde 41 sabit uygulama noktasında 127 ekip, 424 personel ve 4 dedektör köpeğin katılımıyla uygulama yaptı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması ve önlenmesi amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Uygulamada yapılan trafik denetimlerinde bin 674 araç kontrol edilerek, 281 araca toplam 277 bin 542 TL para cezası uygulanırken, 29 araç da trafikten men edildi. Asayiş denetimlerinde ise 279 iş yeri, 5 AVM, 103 park ve bahçe, 173 metruk bina ve 213 okul çevresi kontrol edildi. Asayiş kontrollerinde 4 bin 181 kişinin sorgusu yapılırken, toplam 15 şahıs yakalandı. Asayiş kontrollerinde ayrıca 1 kesici ve delici alet, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

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