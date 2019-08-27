27.08.2019 00:07

Balıkesir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

Polis köpekleri Baht, Helyus, Eko ve Tomo'dan tam isabet

131 zehir taciri yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir polisi, çok sayıda uyuşturucu madde ile 131 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 27'si adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik 15 Ağustos - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında operasyonlar yaptı. Baskınlara narkotik dedektör köpekleri Baht, Helyus, Eko ve Tomo da katıldı. 131 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 27 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 225 gram bonzai, 7 kilo 393 gram esrar, bin 363 adet ecstasy, 2 bin 264 adet uyuşturucu hap, 684 kök kenevir ve 203 gram metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA