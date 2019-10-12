Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

12.10.2019 10:33

Balıkesir polisi il genelinde zehir tacirlerine düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği görevlilerince; son 48 saat içerisinde Balıkesir il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları 11 ayrı operasyonda toplam 17 şahıs yakaladı. Adli makamlara sevk edilen kişilerden 2'si tutuklandı.



Yapılan aramalarda 19 gram esrar, 3 gram bonzai, 10 gram skunk, 9 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ve 163 adet çeşitli hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA