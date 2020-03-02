Balıkesir polisi silaha savaş açtı

02.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:14

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı operasyonlarda son 1 ayda 96 silah ve 754 mermi veya fişek yakalandı.



Balıkesir polisi ateşli silahlara savaş açtı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 39 adet ateşli silah, 37 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet kurusıkı silah, muhtelif çap ve markalarda 754 adet fişek ele geçirdi. Polis ekipleri silahla yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA