Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı

19.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Polis operasyonlar esnasında uyuşturucu madde haricinde 33 şişe de kaçak içki ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 348 gram esrar maddesi, 33 şişe sahte bandrollü içki ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA