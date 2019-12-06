Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı

06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 39.2 gram esrar ve 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA