Balıkesir polisi 55 uyuşturucu tacirini yakaladı
Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir polisi 55 uyuşturucu tacirini yakaladı - Haber

Balıkesir polisi 55 uyuşturucu tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 7 gün içinde yaptığı operasyonlarda 55 uyuşturucu tacirini yakaladı.

11.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:22
Balıkesir polisi 55 uyuşturucu tacirini yakaladı

polisi il genelinde son 7 gün içinde yaptığı operasyonlarda 55 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 7 gün içinde yapılan 36 operasyonda toplam 55 kişi yakalandı, adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 149,36 gram esrar, 8,68 gram bonzai, bin 32 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ile 12 adet ecstasy hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.