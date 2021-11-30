Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cemal Sağlam'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Maddi hasar oluşan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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