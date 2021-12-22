Balıkesir OSB yolu hizmete açıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarını başlattığı OSB yolu tamamlandı. Çayırhisar Mahallesi üzerinden İzmir Yolu'na bağlanacak ikinci kısım yeni yol da kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, göreve gelir gelmez şehir ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için başlattığı çalışmaların ilk kısmı tamamlandı. OSB'ye Gaziosmanpaşa Mahallesi üzerinden giden yolun şu anda yaklaşık 13 bin olan çalışan sayısını kaldıramaması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019'da alternatif yolun projelerini hazırlatarak çalışmaları başlattı.

Yol, 4 şeritli 3 bin 100 metre

Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son veren 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yol, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, bisiklet yolu yapım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlandı. Yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı da sona erdi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülen yol OSB'nin trafiğini kaldıracak şekilde planlandı.

İkinci kısım yolun yapımı Ocak ayında başlıyor

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin bulunduğu bölgede oluşması muhtemel trafik sıkışıklığının giderilmesi için de ikinci kısım yeni yol planlandı. İmar uygulama çalışmaları sürdürüldüğü yeni yol kısa sürede tamamlanarak İzmir Yolu'na bağlanacak. - BALIKESİR