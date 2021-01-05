Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

05.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:41
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için projelendirdiği 4 şeritli alternatif yolun, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını açıkladı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için projelendirdiği 4 şeritli alternatif yolun, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek olan; 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-geliş toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmalarına kendi iş gücü ve öz kaynakları ile başladı.

Dokuma Kavşağı'ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek, Kesirven yolundan OSB'ye bağlanacak. Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) çalışmalar tamamlandığında yolu, servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'ndeki hususi araç trafiğini rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR'ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1'inci etabın tamamen dolmasının ardından 2'nci etabın kamulaştırmaları da tamamlandı. 2'nci etabın dolmaya başlaması ile birlikte 10 yıl içerisinde 3'üncü ve 4'üncü etabın genişleme sahaları da tamamlanacak. 4 etap da tamamlandığında OSB'de yaklaşık 100 bin çalışan olacağı ve yolun da bu kapasiteye göre projelendirildiği belirtildi.4 AYDA TAMAMLANACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolun yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı da giderilmiş olacak. Sanayi Bölgesi'nde 2015 yılında yaklaşık 5 bin civarı olan çalışan sayısı 2021 yılında 12 bin 800'e ulaştı. OSB'de artan yatırım ve çalışan ihtiyacından dolayı 4 ay gibi kısa bir sürede çalışan sayısının 15 bin civarına ulaşması bekleniyor. Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi ve OSB arasında en işlek konumdaki Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin hususi ve servis araç trafiğinde oluşan sıkışıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. OSB için çok önemli hale gelen yol sorununu çözmek için 2019 yılında göreve gelir gelmez yolun projelerini hazırladık" dedi.


Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Ocak Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 16:48:15. #1.15#
title